Spansk fodbold tyvstarter med anden halvleg af skandalekamp

Kampen blev den 15. december sidste år afbrudt i pausen ved stillingen 0-0 på grund af upassende tilråb fra tribunen.

Rayo-tilhængerne råbte angiveligt mod Albacetes angriber Roman Zozulya og beskyldte ham for at være nazist og tilhøre højreorienterede grupper.

Zozulya havde et kortvarigt lejeophold hos Rayo tilbage i 2017. Han forlod klubben uden at have spillet en eneste kamp efter at have fået en yderst fjendtlig velkomst fra Rayos tilhængere.

Rayos fans tilhører traditionelt den yderste venstrefløj rent politisk.

Den udsatte kamp, der altså kun kommer til at bestå af anden halvleg, vil - ligesom alle andre spanske kampe - blive spillet uden tilskuere.

Kampen mellem Rayo og Albacete bliver den første i de bedste spanske rækker. Resten af den næstbedste række, Segunda Division, går i gang 12. juni, mens den bedste række, Primera Division, skydes i gang 11. juni.

Den afbrudte kamp i december markerede første gang, at en spansk ligakamp blev afbrudt på grund af upassende tilråb fra lægterne.

Den første kamp i Primera Division bliver opgøret mellem Sevilla og Real Betis, der altså har fået grønt lys til at blive spillet 11. juni.