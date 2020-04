Spansk fodbold sender tv-millioner til anden sport

Det meddeler CSD (Consejo Superior de Deportes), som hører under den spanske regering og er det øverste organ for sport i landet, mandag.

Det sker, efter at CSD i weekenden holdt et møde på hele otte timer med Spaniens Fodboldforbund (RFEF) og La Liga, som er den spanske ligaforening.

- La Liga-præsidenterne og forbundet har forpligtet sig til at oprette en beredskabsfond på ti millioner euro (cirka 74,5 millioner kroner) for at hjælpe sårbare sportsgrene og opfordrer andre såsom spillernes forening til at deltage, skriver CSD i en meddelelse.

Spanien er hårdt ramt af coronapandemien, og ifølge Johns Hopkins University havde Spanien mandag registreret 20.852 dødsfald relateret til coronavirus.

Al fodbold i Spanien har været suspenderet siden 12. marts, og CSD slår fast, at det udelukkende er op til de spanske myndigheder, hvornår der igen kan spilles topfodbold med og uden tilskuere.

- Beslutningen forbliver kontrolleret af udviklingen i Covid-19-pandemien og af beslutninger foretaget af sundhedsministeriet, lyder det i meddelelsen.

Ifølge AFP skulle der på weekendens lange møde været indgået en aftale om de mange forhold for opstart, når bolden igen skal rulle i Spanien.

- Klubberne kan træne igen, når de sundhedsmæssige forhold tillader det, og ved at følge strenge sundhedsprotokoller, skriver CSD.

La Liga-chef Javier Tebas har tidligere nævnt, at der enten kan spilles igen i Primera Division fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.