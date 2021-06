Spansk coronatilfælde er en påmindelse for Danmarks hold

Nyheden nåede også den danske landsholdslejr, fortæller angriberen Andreas Cornelius.

- Vi snakkede lidt om det efter kampen (mod Bosnien-Hercegovina, red.). Selvfølgelig ville det være en katastrofe, hvis nogle af os blev ramt af det. Hvis det pludselig begynder at sprede sig, kan man komme i problemer.

- Vi har en masse restriktioner, og alle spillerne respekterer det. Jeg synes, det er meget sikkert det hele, så jeg tror ikke, det kommer til at ske for os, siger Parma-spilleren.

Kasper Hjulmand har betegnet coronarisikoen som sin største bekymring frem mod EM, og den spanske situation gør indtryk.

- Det er et godt eksempel på, hvor sårbart det hele er. Nu går spanierne i isolation, men hvis der så dukker endnu et tilfælde op om nogle dage, fordi Busquets har nået at smitte ham, så har de et problem.

- Det er en god påmindelse om, at det her ikke er ovre, så det er vigtigt, at vi holder vores boble, siger han.

Spanien tager først hul på EM-slutrunden 14. juni, mens Danmark spiller allerede på lørdag mod Finland.

De danske spillere har nu været sammen så længe, at der efter alt at dømme ikke er nogen, som kan have slæbt sygdom med ind i landsholdslejren.

I Helsingør lever de under strikse restriktioner og må kun opholde sig få steder på og omkring hotellet, når de ikke træner eller spiller kamp.

- Det kan være svært. Heldigvis har vi det godt sammen, og der er tænkt meget over, hvordan vi kan få lidt adspredelse alligevel, og hvordan vi kan holde det ud, siger Andreas Cornelius.

- Vi har vores områder på hotellet, som er vores, hvor vi har vores boble. Så skal vi selvfølgelig gå fra det ene til det andet, men vi går direkte igennem og har maske på. Vi stopper ikke op for billeder og så videre, lyder det fra Cornelius, der scorede et af målene i søndagens 2-0-sejr.

Selv bruger han en del af ventetiden mellem træning og kamp foran skærmen.

- Jeg er jo med på computerholdet, hvor vi spiller "Call of Duty". Det bruger vi lidt tid på, siger han.