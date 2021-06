Spansk anfører i tårer efter storsejr: Et boost for alle

Tilbage på holdet var anfører Sergio Busquets, der har siddet over i de to første kampe på grund af en positiv coronatest.

Efter to skuffende uafgjorte kampe ved EM kom Spanien for alvor i omdrejninger ved slutrunden med en storsejr på 5-0 over Slovakiet.

Tårerne fik frit løb, da han efter kampen skulle sætte ord på den spanske forløsning.

- Det har været svært, men kampen mod Slovakiet er et boost for alle, for os og fansene. Dette er vejen frem.

- Vi har haft en temmelig hård tid, og jeg har haft ti dage hjemme uden mulighed for at flytte mig. Men vi har en stærk gruppe, der fik vist karakter, siger Sergio Busquets ifølge Reuters.

Med sejren sluttede Spanien på andenpladsen efter Sverige, der samtidig slog Polen 3-2. Dermed skal Spanien til København for at møde Kroatien i ottendedelsfinalen på mandag.

- Vi er glade. Førstepladsen var ude af vores hænder, men sejren giver os masser af selvtillid inden fortsættelsen, lyder det fra Busquets.

Slovakiet blev noteret for to selvmål, da holdet forpassede chancen for at avancere i turneringen, mens Aymeric Laporte scorede et af de øvrige spanske mål.

Han glædede sig også over magtdemonstrationen.

- Vi fik lukket munden på en masse. Vi spillede god fodbold og havde større held, end vi havde i de første to kampe, siger Laporte til tv-stationen Telecinco.