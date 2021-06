Spaniere foretrækker vante EM-rammer frem for Parken

Præstationerne i de to første kampe haltede, og det ujævne græstæppe mødte stor kritik, men spanierne kommer alligevel til at savne hjemmebanen, når de i mandagens ottendedelsfinale møder Kroatien i Parken i København.

Det siger landstræner Luis Enrique på søndagens pressemøde.

- For at være ærlig ville vi foretrække at spille kampene i Sevilla foran vores fans. Specielt efter at vi gav dem noget at glæde sig over i den seneste kamp. Vi ville gerne spille i Sevilla, så vi kunne tilbringe en måned i Madrid.

- Men professionelle sportsfolk tilpasser sig forskellige situationer, og det er noget, man skal være god til i omklædningsrummet.

- Vi glæder os meget til kampen og vil give fansene noget at juble over, så vi kan komme videre til kvartfinalerne, siger han.

Spanien lagde ud med at spille 0-0 mod Sverige, og presset på Enriques tropper voksede gevaldigt efter 1-1 mod Polen.

Men i tredje gruppekamp kom forløsningen for holdet fra Den Iberiske Halvø med en sejr på 5-0 over Slovakiet.

Nu skal holdet omstille sig til et nyt kapitel i turneringen, påpeger midtbaneprofilen Koke.

- Vores fans gav os stor støtte, og vi kunne give dem en stor sejr i vores sidste gruppekamp.

- Det er en skam, at vi ikke kan spille i Spanien, for vi elsker at være på hjemmebane. Men vi må tilpasse os, uanset hvor vi spiller.

- Vi frygter ikke noget, så vi bekymrer os ikke over, hvor vi skal spille. Vi er vant til at spille væk fra vores hjem, siger Atlético Madrid-spilleren på pressemødet.

Spanien går ind til opgøret i Danmark som favorit, men for bare tre år siden nåede modstanderen fra Kroatien helt til VM-finalen.

Luis Enrique tør da heller ikke spå om, hvad det kan blive til for spanierne.

- Vi vurderer præstationen, når turneringen er færdig. Vi må se, hvor langt vi kan komme. Vi er fuldt fokuserede på en svær kamp i ottendedelsfinalen, og det ville være skørt at kigge længere end det.

- Alle spillerne, hele holdet og delegationen er fokuserede på at vinde kampen, så lad os fokusere på det, vi selv kan kontrollere, siger han.

Kampen i Parken spilles mandag klokken 18.

Det er det sidste af fire opgør på dansk grund i denne omgang. De første tre havde Danmark som den ene deltager i gruppe B.