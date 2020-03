Spanier tramper sig til våd sejr i Paris-Nice

For anden gang i karrieren kunne Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) tirsdag eftermiddag knytte næven over en sejr i et professionel cykelløb.

Efter 212,5 overvejende flade kilometer var han hurtigere end Peter Sagan (Bora) og Andrea Pasqualon (Wanty).

Bag dem kom Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) trillende ind over målstregen på en niendeplads som etapens bedste dansker. I den samlede stilling ligger han nummer fire. Han er 25 sekunder efter førende Maximilian Schachmann (Bora).

Michael Mørkøv (Quick-Step) var lead-out man for Sam Bennett, men ireren spillede ingen rolle, da det hele skulle afgøres. Her lå han nemlig i asfalten, og Mørkøv stod af cyklen for at hjælpe ham op.

Der var flere andre styrt undervejs på etapen, der i lange perioder blev kørt på våd asfalt.

Før positionskampen for alvor begyndte, var der også et styrt. Omkring seks kilometer fra mål røg ni ryttere en tur i asfalten eller den noget blødere vejkant. Der var ingen danskere involveret i styrtet.

Resten af feltet trampede ufortrødent videre, og da det hele skulle afgøres, var Ivan Garcia Cortina altså hurtigst. Han hentede karrierens første sejr i maj sidste år, da han vandt en etape i Tour of California.

Onsdag er der mulighed for forskydninger i klassementet. Her skal alle rytterne ud på en 15,1 kilometer lang enkeltstart i Saint-Amand-Montrond, der ligger lidt under 300 kilometer syd for Paris.

Paris-Nice slutter søndag.