Spanier byder sig til i US Masters efter kanonrunde

En af dem, der var i aktion, var Jon Rahm. Spanieren færdiggjorde den flotte runde, han ikke nåede at spille færdig fredag.

Den 26-årige golfkomet endte de 18 huller med at være seks slag under par, hvilket bringer ham ned på samlet ni slag under par. Det placerer Rahm på en delt førsteplads i majorturneringen sammen med fire andre, herunder verdensetter Dustin Johnson.

Årsagen til, at anden runde først blev spillet færdig lørdag, er, at spillet torsdag blev sat på pause på grund af dårligt vejr, hvilket er endt med at have skubbet hele spilleplanen.

Tredje runde startes senere lørdag.

Jon Rahm gjorde sig bemærket tidligere på ugen, da han på en træningsrunde lavede et imponerende hole-in-one ved at få bolden til at slå smut på en lille sø, hvorefter den røg op på greenen og trillede i hullet. Det var spanierens anden hole-in-one under opvarmningsrunderne.

Mens Rahm er på vej mod et topresultat, får bookmakernes favorit inden turneringens start, amerikanske Bryson DeChambeau, svært ved at leve op til forventningerne.

DeChambeau er i par efter anden runde og klarede kun lige cuttet efter anden runde. Sidste års vinder, golfikonet Tiger Woods, ligger lunt i feltet på en delt 17.-plads, fire slag efter de førende.

US Masters spilles som altid på Augusta National Golf Clubs legendariske bane. Vinderen får ud over en præmiecheck, på hvad der svarer til 13 millioner kroner, også en grøn blazer.

Der er ingen danske deltagere i årets udgave af turneringen.