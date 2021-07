Spaniens træner tvivlede aldrig på sejren i straffesparkdrama

Spaniens fodboldlandsholdstræner Luis Enrique var aldrig i tvivl om, at holdet ville sejre i straffesparkskonkurrencen i EM-kvartfinalen fredag aften mod Schweiz.

- Vi havde alle stor tillid til Simón, og derefter kunne vi bare se på og acceptere resultatet, siger Enrique om målmand Unai Simón, der parerede to af schweizernes fem forsøg fra straffesparkspletten.

Desuden hamrede Ruben Vargas bolden over mål på sit forsøg, hvorefter Spaniens Mikel Oyarzabal scorede det afgørende mål, som sendte Spanien videre til semifinalerne.

Luis Enrique gør efter den dramatiske afslutning også op med den udbredte opfattelse af straffesparkskonkurrencer som et "lotteri".

Ifølge den spanske træner er der intet tilfældigt over, hvem der ender med at trække det længste strå.

- Folk siger, at straffespark er et lotteri, men sådan forholder det sig overhovedet ikke. Alt er i spil - fitness, evnen til at håndtere presset og målmændene, siger han.

I det 77. minut fik Schweiz vist Remo Freuler ud, men Spanien formåede ikke at omsætte overtallet på banen til egen fordel, og stillingen forblev 1-1 efter den forlængede spilletid.

- Udvisningen ændrede kampen fuldstændigt. Jeg tror, det havde været en mere lige kamp med 11 mod 11, men vi fortjente at vinde mod 10 spillere, siger Enrique.

Spanien møder i semifinalen tirsdag Italien. Kampen på Wembley i London bliver en gentagelse af EM-finalen fra 2012. Her vandt Spanien 4-0.

- Jeg har fra begyndelsen sagt, at vi er et af syv eller otte hold, som uden overdrivelse kan vinde dette trofæ. Nu er vi et af fire hold. Og det er fantastisk, siger Luis Enrique.