Spaniens håndboldherrer snupper OL-bronze

To dage efter semifinalenederlaget til Danmark kan de spanske håndboldherrer glæde sig over, at de trods alt får en medalje med hjem i flyveren fra OL i Tokyo.

Kampen fandt først sin afgørelse i det sidste minut. Med cirka et halvt minut tilbage fik Egypten reduceret og var kun nede med et enkelt mål, men egypterne nåede aldrig at få fat i bolden igen, og i stedet scorede Spanien yderligere engang, før bronzejublen brød ud.

De fleste egyptere faldt sammen på halvgulvet, men kan om nogle dage formentlig glæde sig en lille smule over sit bedste OL-resultat nogensinde og landets bedste mesterskabsresultat uden for Afrika siden fjerdepladsen ved VM i 2001.

Det begyndte ellers lovende for egypterne, som flere gange broderede sig let igennem det normalt stærke spanske forsvar.

Siden fik det rutinerede spanske mandskab bedre fat, og spanierne fik oveni flere billige scoringer i et tomt mål, fordi egypterne ikke evnede at skifte sin målmand hurtigt nok tilbage på banen, efter at have satset med en ekstra markspiller i angrebet.

Ved pausen førte spanierne 19-16, selv om det sydeuropæiske mandskab var hæmmet af en skade til stregspillerstjernen Julen Aguinagalde.

Efter pausen virkede egypterne som det stærkeste hold, og holdet fik fuld kontakt ved 21-21.

Havde egypterne undgået at forære en række kontramål væk i den fase af kampen, havde Afrikas bedste håndboldhold formentlig også taget føringen.

I stedet blev spanierne ved med at have en overhånd på måltavlen, og da Alex Dujshebaev lavede et forrygende underhåndsskud og bragte Spanien på 32-30 med et minut igen, var det game over for Egypten, der fik reduceret, men aldrig fik muligheden for at udligne.