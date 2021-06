Spanien ydmyger Slovakiet: Klar til Kroatien i Parken

Sejren på 5-0 over Slovakiet endte med at placere Spanien på gruppe E's andenplads, da Sverige samtidig slog Polen med 3-2 og sikrede førstepladsen.

Dermed ligger det fast, at Spanien i sin ottendedelsfinale møder Kroatien i København på mandag.

Samtidig betød det store nederlag til Slovakiet, at holdet er ude af turneringen, da det ikke længere kan blive blandt de fire bedste treere.

Spanien dominerede stort set fra start til slut og sikrede sig turneringens hidtil største sejr.

Det var selv om, at spydspidsen Álvaro Morata igen havde en uheldig dag. Han har trods målet mod Polen fået hårde vurderinger for flere af sine seneste præstationer, og allerede efter ti minutter fik kritikkerne ny brændsel til bålet.

Spanien fik efter VAR-eftersyn tilkendt straffespark, og Moratas forsøg fra 11 meter blev snuppet af den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka.

Dubravkas mål blev i perioder udsat for stormløb i opgørets første del, men efter at have holdt stand i en halv time, gik målmanden på et splitsekund fra rollen som helt til skurk.

Pablo Sarabia hamrede bolden på overliggeren fra kanten af feltet, og da riposten dalede ned foran mål, boksede keeperen bolden i eget mål, da han ellers forsøgte at vifte den over tværribben.

Spanien var dog ingenlunde tilfreds og fortsatte med at jagte mål. Det andet faldt på grænsen til pausefløjtet, da Aymeric Laporte med et veltimet hovedstød udnyttede en høj servering fra Gerard Moreno.

Den sidste spænding forduftede, da Pablo Sarabia udnyttede Jordi Albas indlæg ti minutter efter pausen, og Slovakiet havde nu brug for at score flere mål for at leve videre i turneringen.

Men i stedet nærmede slovakkerne sig ren opløsning, og Ferrán Torres øgede til 4-0 med en smart hælscoring midtvejs i halvlegen - minuttet efter han havde erstattet Morata.

20 minutter før tid blev også Juraj Kucka noteret for et selvmål, og så var der dømt ydmygelse. Spanien skruede dog ned for angrebslysten og cruisede storsejren hjem derfra.