Spanien vil udskyde OL: Coronavirus skaber ulige vilkår

Han mener, at den øjeblikkelige spredning af coronavirus allerede nu er godt i gang med at spolere den store sportsfest, der er planlagt til at blive afholdt fra 24. juli til 9. august.

Det mener præsidenten for Spaniens Olympiske Komité (CEO), Alejandro Blanco.

For at sikre fair konkurrence til sommerens OL bør legene i Tokyo blive udskudt til et senere tidspunkt.

- De nyheder, vi får hver eneste dag, er ubehagelige for alle lande i verden.

- Men for os er det vigtigste, at vores sportsfolk ikke kan træne og være med til at fejre legene. Det vil ske på ulige vilkår, siger Alejandro Blanco i en udtalelse fra CEO.

- Vi ønsker, at OL bliver afholdt, men med sikkerhed.

- Vi er et vigtigt land i verden, og fire måneder før legene er det sådan, at vores atleter ikke kan komme til OL på ens vilkår, siger præsidenten.

Tidligere på tirsdagen valgte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at udskyde sommerens EM med et år til 2021.

Kort efter meldte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ud, at man ikke havde planer om at udskyde OL endnu. Med fire måneder til OL i Tokyo er der ingen grund til at træffe drastiske beslutninger, var meldingen.

IOC oplyste i samme forbindelse, at 57 procent af de atleter, der skal deltage ved legene i Tokyo, er fundet.

Endnu mangler 43 procent fortsat at kvalificere sig, og det er lige nu uvist, hvordan de skal findes, da flere kvalifikationsstævner de seneste uger er blevet aflyst for at hindre spredningen af coronavirus.

IOC vil arbejde tæt sammen med de internationale forbund i de forskellige sportsgrene omkring den resterende del af OL-kvalifikationen.