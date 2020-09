Spanien-træner om stortalent: Hans selvtillid er ikke normal

Det skete, da han scorede efter godt en halv time i en sikker 4-0-sejr over Ukraine i Nations League. Ansu Fati trak forbi et par ukrainere på kanten af feltet og sendte bolden over i det fjerne hjørne.

Spaniens landstræner, Luis Enrique, havde valgt at give stortalentet en plads i startopstillingen for første gang.

- Når vi vælger holdet, kigger vi ikke på alderen. Det betyder ikke, at vi ikke skal forstå, at han kommer til at spille dårlige kampe og lave fejl. Det er en del af læringen. Men hans selvtillid er ikke normal, siger Luis Enrique.

- I hans alder er det nemt at få lidt mange tanker i hovedet. Men han er moden nok til at vide, at han er på rette vej. Han er stille og ydmyg, lyder det.

Ansu Fati er født i Guinea-Bissau, men flyttede med sin familie til spanske Sevilla, da han var barn. Han tilsluttede sig Barcelonas akademi som tiårig.

Også hos Barcelona er han den yngste målscorer i historien. Det blev en realitet, da han som 16-årig scorede mod Valencia i august for lidt over et år siden. To uger senere scorede han også i sin første start for klubben.

På det spanske landshold slår han en rekord, som Juan Errazquin har siddet på siden 1925. Errazquin var næsten 19 år, da han scorede sit første mål.