Spanien slår Frankrig sikkert og snupper VM-bronze

Dermed lykkedes det for Spanien at rejse sig ovenpå det knebne nederlag i fredagens semifinale mod Danmark, mens Frankrig tabte forholdsvis klart ligesom i semifinalen mod Sverige.

Spanien startede som lyn og torden og bragte sig foran med 4-0, og det første femmålsforspring kom allerede ved 7-2.

Særligt Alex Dujshebaev var veloplagt med flotte scoringer og stort blik for holdkammeraterne.

Afstanden var også fem mål ved 13-8, men så begyndte Frankrig at få bedre fat. Frankrig reducerede til 12-14 og kunne være kommet tættere på, hvis det ikke havde været for en stor afbrænder fra stregen.

Med 35 sekunder tilbage af første halvleg begik Spanien en teknisk fejl i jagten på at score til 16-12, og i stedet reducerede Frankrig til 13-15 med et lob.

Symptomatisk for første halvleg fik Spanien dog det sidste ord med målet til 16-13 i sidste sekund.

Men Spanien gjorde afstanden større igen efter pausen. Det var som om, at Spanien evnede at skrue lidt op, hver gang Frankrig fik færten af at komme helt op.

Den spanske keeper Rodrigo Corrales, der blev kåret som kampens bedste spiller, gjorde det heller ikke nemmere for de franske spillere med sine mange redninger.

Spanien gik ind til de sidste ti minutter med en føring på 31-25, og det var svært at se Frankrig komme tilbage.

Frankrig tog en timeout på det tidspunkt, men kom ikke nærmere i de næste minutter.

Senere fik Frankrig reduceret til 29-33, men det var for sent til at skabe spænding, og i stedet lukkede Spanien bronzekampen med de sidste scoringer.

Danmark og Sverige mødes i finalen, der begynder klokken 17.30.