Spanien klemmer sig i EM-semifinalen efter straffedrama

Det spanske fodboldlandshold er klar til semifinalen ved EM efter en dramatisk sejr over Schweiz.

Den ordinære kamp endte 1-1, og der blev ikke scoret i den forlængede spilletid.

Schweiz havde stor ære af kampen, selv om holdet i anden halvleg blev ramt af en udvisning, som gav spanierne al initiativet.

Inden udvisningen var det generelt en tæt og jævnbyrdig kamp.

Allerede efter otte minutter kom Spanien foran 1-0. Den spanske Barcelona-back Jordi Alba skød på mål, men ramte schweizeren Denis Zakaria, som uheldigt dirigerede den i eget net.

Den schweiziske keeper Yann Sommer så ud til at have styr på forsøget fra Alba, men kunne ikke nå at reagere på afretningen.

Schweiz var på ingen måde ude af kampen efter det spanske føringsmål, men alpenationen havde problemer med at komme til chancer.

Farligst var schweizerne på flere af de hjørnespark, de fik tilspillet sig.

Fem minutter før pausen headede Silvan Widmer forbi stolpen efter et hjørnespark, som Xherdan Shaqiri lagde ind i feltet.

Men ingen schweiziske forsøg ramte inden for målrammen i første halvleg, og så er det umuligt at score.

Ti minutter efter pausen headede Zakaria mod mål, men bolden strøg igen forbi den ene stolpe.

Schweizerne blev belønnet for deres opportunisme efter 68 minutter, hvor et stort koks i Spaniens forsvar blev straffet.

De centrale spanske forsvarsspillere Pau Torres og Aymeric Laporte spillede pingpong med hinanden, og så kunne Remo Freuler sende bolden hen til en fri Shaqiri, der elegant trillede bolden i nettet til 1-1.

Ti minutter senere gjorde Schweiz det svært for sig selv, da Freuler kom for hårdt ind i en glidende tackling og modtog rødt kort af dommer Michael Oliver.

I den forlængede spilletid stod der stort set Spanien på det hele.

Den indskiftede angriber Gerard Moreno havde straks en kæmpe afbrænder på et ellers fint oplæg af Alba.

Kort efter blev et skud fra Dani Olmo rettet af, og igen var det tæt på at give et spansk mål, men bolden gik denne gang forbi stolpen.

Også Mikel Oyarzabal havde tre afslutninger, men alle tre gange reddede Yann Sommer med sikre hænder.

Skydeteltet fortsatte i de sidste 15 minutter, men schweizerne kastede sig heroisk ind i blokeringer, eller også stod Sommer i vejen.

I straffesparkskonkurrencen indledte veteranen Sergio Busquets med at skyde på stolpen, mens Schweiz scorede på sit første forsøg.

Derefter brændte schweizerne hele tre forsøg i træk, og selv om indskiftede Rodri brændte for Spanien, så kunne Oyarzabal sikre spanierne sejren til slut.

I semifinalen skal Spanien møde enten Belgien eller Italien, som spiller kvartfinale senere fredag.