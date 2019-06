Spanien booker semifinale ved U21-EM

Her blev Kamil Grabara, der i foråret har vogtet målet for AGF i Superligaen, skudt i sænk, da Spanien vandt 5-0 og dermed sluttede øverst i gruppe A med seks point ligesom Italien og Polen.

Spanien kan se frem til en semifinale ved U21-EM efter en storsejr lørdag over Polen.

Spaniens målscore er dog bedst, og derfor er det Spanien, der kan vide sig sikker på semifinalepladsen.

Værterne fra Italien vandt også, da Belgien blev slået 3-1, men målscoren er en lille smule dårligere end Spaniens, men den er markant bedre end Polens.

Dermed indgår Italien i det spegede spil om at blive den bedste toer i de tre grupper, hvilket først mandag afgøres.

Aaron Caricol sendte en pasning ind til Pablo Fornals, som sendte bolden i mål og Spanien foran 1-0 efter 17 minutter.

Så gik der lidt tid, men så gik det stærkt. Efter 35 minutter blev det 2-0 ved Mikel Oyarzaba, inden Fabian Ruiz hamrede Spanien på 3-0 med et langskud fire minutter senere.

Daniel Ceballos og Borja Mayoral scorede de sidste spanske mål i anden halvleg.

Italien var på randen af at skuffe sit hjemmepublikum efter første halvleg mod belgierne, men kort før pausen sørgede Nicolo Barella for at bringe italienerne foran 1-0.

Først afsluttede han selv hårdt, men den belgiske målmand parerede, og bolden sprang igen ud til Barella, som tordnede den i mål til pauseføringen.

Anden halvleg var ni minutter gammel, da Patrick Cutrone øgede til 2-0 for Italien. Belgien fik reduceret i det 79. minut, men Federico Chiesa sørgede for 3-1 et minut før tid.

Italien er dermed et af de hold, Danmark kan komme til at dyste med om avancement som bedste toer, hvis Danmark slår Serbien søndag.

Mandag finder man svaret, når gruppe C spilles færdig. Her har både Rumænien og Frankrig seks point, inden de to lande mødes i sidste gruppekamp.

Ender den kamp uafgjort, så er sagen klar, og begge avancerer fra gruppe C.