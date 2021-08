Spændt medaljehåb løste op for pres med sikker OL-åbning

Europamesteren erkender, at hun har følt sig en anelse presset, inden hun mandag indledte sit OL.

- Jeg er virkelig glad for at være i gang. Jeg har fulgt alle de andre danske atleter, og jeg vil ikke sige, at jeg selv har været nervøs, men spændt på at komme i gang.

- Nu er presset fra mig selv der ikke mere. Jeg kan godt få et tankemylder på grund af al det pres, jeg lægger på mig selv, og det er der slet ikke.

- Nu fik jeg roet det ud af armene, siger Emma Aastrand Jørgensen.

Kajakroeren fortæller, at hun læser alt, hvad der bliver skrevet om hende i medierne - blandt andet at hun er et medaljehåb - men hun afviser, at det har påvirket hende.

- Jeg læser det og tænker "nå nå". Det gør jeg virkelig, siger hun.

- Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan ikke gøre så meget andet. Jeg hviler meget i mig selv, og hvad journalister og medier siger, det må de selv om. Jeg synes, at jeg har de rigtige redskaber til at vige udenom, forklarer hun.

Selv om kajakroeren fra Maribo var hurtigst i sit indledende heat, så var hun ikke helt tilfreds med sin start, hvor hun kom langsomt i gang.

- Jeg tror, at det skyldes, at det var min første start her til stævnet, og jeg skal lige høre, hvordan starteren lyder og den slags.

- Det var ikke fordi, at jeg lavede et dårlig tag, men jeg kom ikke så hurtigt ud, så jeg skal op i speed, siger hun.

Emma Aastrand Jørgensen var dog så overbevisende, at hun kunne slappe af til sidst.

- På de sidste 25 meter havde jeg kontrol over det, og så var der ingen grund til at gøre mere ud af det.

- Jeg havde aftalt med min træner, at jeg skulle ro igennem, men det er svært ikke at tænke, at man skal spare lidt på kræfterne, siger hun.

Semifinalen i 200 meter enerkajak foregår natten til tirsdag klokken 02.30 dansk tid. Finalen afvikles to timer senere.

Emma Aastrand Jørgensen stiller også op i 500 meter enerkajak, som er den disciplin, hvor hun vandt OL-sølv i Rio. Derudover er hun en del af den danske kvartet i firerkajakken.