Southgate vil have England til at fortsætte i samme spor

- Det handler ikke nødvendigvis om at gøre det bedre. Nøglen er at ramme sit normale niveau. Mange hold ender med at underpræstere i finaler, siger Southgate på et pressemøde lørdag ifølge Reuters.

- Det handler om at overføre det, man gør på træningsbanen, til kampen. Denne kamp er en anden taktisk udfordring, og vi bliver nødt til at forberede os ordentligt på det.

Southgate vil have sit hold til at fokusere på egne styrker, men stadig respektere italienerne, der ikke har tabt en kamp siden september 2018.

- Der er fantastiske spillere overalt på det italienske hold. De har en god taktisk plan, en erfaren træner og er i gang med en fantastisk stime af kampe.

- Vi har vores egne styrker. Vi har forsøgt at udnytte dem, og vi skal gøre det samme i morgen (i finalen, red.), siger den 50-årige landstræner.

Vinder England søndag hjemme på Wembley i London, vil holdet for første gang nogensinde kunne kalde sig europamester. Det vil samtidig være den første titel siden VM-triumfen i 1966, der også blev vundet på hjemmebane.

Udsigten til at ende titeltørken har fået mange briter til at drømme stort, men stjerneangriberen Harry Kane påpeger, at det er essentielt, at spillerne holder hovedet koldt på trods af spændingen i befolkningen.

- Selvfølgelig er der ekstra meget spænding og forventning, men det er alt sammen en del af at spille fodbold på det her niveau, siger Kane.

- Mange af os har spillet på højeste niveau i vores klubkarriere. Enkelte af os har haft muligheden for at prøve det ved VM for et par år siden (i 2018, hvor England nåede frem til semifinalen, red.), så det handler bare om at forholde sig roligt og så afslappet som muligt og bare se frem til at spille og nyde øjeblikket så meget, man kan.

Finalen mellem England og Italien sættes i gang klokken 21 dansk tid søndag aften.