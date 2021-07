Southgate sår tvivl om fremtid: Skal hvile og reflektere

Ikke desto mindre har Det Engelske Fodboldforbund (FA) ytret ønske om at forlænge den kontrakt, der løber til og med VM i Qatar i november og december næste år.

Så langt er Gareth Southgate imidlertid ikke kommet i tankerækken efter skuffelsen i EM-finalen.

- Jeg synes ikke, det er passende at tænke på det nu. Vi skal først kvalificere os til Qatar. Jeg har brug for tid til at tage væk og reflektere over EM. Jeg har brug for hvile.

- Det tærer på kræfterne at lede sit land i de her turneringer. Jeg vil ikke forpligte mig til noget i længere tid, end jeg burde. Det har ikke noget med penge at gøre, og som jeg sidder her i dag, vil jeg gerne føre holdet til Qatar, siger Southgate ifølge Reuters.

Undervejs i EM udtalte FA's administrerende direktør, Mark Bullingham, at Southgate har stor opbakning fra forbundet, uanset hvordan slutrunden ville forløbe.

- Han har gjort det fantastisk. Jeg har ikke sagt, at vi har tilbudt ham en ny kontrakt, for så langt er vi ikke kommet i detaljerne.

- Men jeg synes, at han på baggrund af alt, vi har set hidtil, gør et godt stykke arbejde, og vi vil gerne have, at han fortsætter med det, sagde Mark Bullingham ifølge The Athletic.

England tabte søndag EM-finalen til Italien efter straffesparkskonkurrence.

Gareth Southgate har været en del af FA siden 2011, hvor han blev tilknyttet i en rolle, hvor han havde ansvaret for talentudvikling. Siden blev han U21-landstræner fra 2013, indtil han overtog A-landsholdet i 2016.

Han var fra 2006 til 2009 klubtræner i Middlesbrough.