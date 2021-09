Southgate forsvarer overraskende valg i tæt kamp mod Polen

Den engelske strategi endte med at give bagslag, da Polen sluttede kampen stærkest og fik udlignet til 1-1 i de sidste minutter.

Men det får ikke Gareth Southgate til at fortryde sin beslutning.

- Vi spillede godt og havde kampen under kontrol. I de øjeblikke er det ikke nemt at komme på banen som indskifter, og ærlig talt ville vi have skiftet folk ud bare for at gøre det, siger han og tilføjer:

- Vi var i total kontrol, der var ingen problemer. Hvorfor gøre noget for at forstyrre det, når du er i kontrol?

Trods resultatet så fører England stadig gruppe I komfortabelt. Holdet har fire point ned til Albanien på andenpladsen med fire kampe tilbage og må derfor stadig anses som favoritter til at snuppe den direkte VM-billet.

Gareth Southgate tilføjer efter onsdagens opgør, at kampen mod Polen var den sværeste, som englænderne har spillet, siden holdet tabte EM-finalen til Italien på hjemmebane i juli.

- Vi er selvfølgelig skuffede over ikke at få de tre point, men jeg er også nødt til at se på, hvad spillerne har udrettet i de seneste tre kampe.

- Med tanke på, at det var umuligt at vide, hvordan de ville reagere, efter hvad der skete i EM-finalen, så synes jeg, at deres indstilling og tilgang til tingene har været rigtig god, siger Englands manager.