Southampton sejrer efter danskermål og frisparksperler

Southampton var undervejs foran med hele 4-0, men tre sene scoringer pyntede på resultatet for hjemmeholdet.

Sejren sender Southampton op på en flot tredjeplads i Premier League med 13 point i syv kampe. Efter nederlag i sæsonens første to kampe er det sydengelske mandskab nu ubesejret i fem ligakampe i træk.

Omvendt er Aston Villa kommet ned på jorden igen efter en stærk start på sæsonen. Det er således blevet til to nederlag i træk, efter at holdet lagde ud med sejre i de første fire opgør - herunder en 7-2-sejr over Liverpool.

Den danske stopper Jannik Vestergaard åbnede målscoringen efter 20 minutter, da han med et kraftfuldt hovedstød gjorde det til 1-0.

Senere i halvlegen var James Ward-Prowse på spil to gange. Englænderen demonstrerede sin sublime sparketeknik ved inden for et kvarter at krølle to frispark over Aston Villa-muren og ind bag Emiliano Martinez.

I anden halvleg stod angriber Danny Ings for endnu en Southampton-perle, da han fra kanten af feltet hamrede bolden i kassen og gjorde det til 4-0.

Den engelske landsholdsspiller Tyrone Mings fik reduceret på hovedstød for værterne, og herefter var de også noget bedre med i opgøret.

I de sidste minutter trak Aston Villa-profilen Jack Grealish et straffespark, som nyindkøbet Ollie Watkins sikkert eksekverede til højre for sig selv.

Det lykkedes faktisk også for Grealish selv at komme på tavlen til allersidst. Hans reducering faldt dog, blot få sekunder før slutfløjtet lød, og derfor var et comeback aldrig for alvor på tale for værterne.