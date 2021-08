Southampton: Vestergaard er et lægetjek fra Leicester

Den næsten to meter høje forsvarsspiller mangler blot at bestå lægetjekket i Kasper Schmeichels klub, før overgangen er en realitet.

Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard er snublende nær at kunne kalde sig Leicester-spiller.

Det fortæller Ralph Hasenhüttl, der er manager for Vestergaards nuværende klub, Southampton.

- Han skal gennemgå et lægetjek, og når det er bestået, er aftalen på plads.

- Så vil han tage til Leicester, og så er det op til os at erstatte ham, siger Ralph Hasenhüttl. Udtalelsen kom på et pressemøde forud for weekendens premiererunde i Premier League.

Hasenhüttl betragter lægetjekket som en formalitet og tager det nærmest for givet, at danskeren er fortid i klubben på den engelske sydkyst.

- Vi har gjort vores trup større i løbet af sommeren med spillere, der har en lang fremtid i klubben. Vi har stadig en position, vi skal have købt en spiller til, fordi Jannik forlader os, siger Ralph Hasenhüttl.

29-årige Vestergaard har spillet for Southampton siden sommeren 2018. Tidligere har han været i tysk fodbold i Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen og Hoffenheim. Han kom til sidstnævnte klub som ungdomsspiller i 2010 fra Brøndby.

Under sommerens EM-slutrunde fik Jannik Vestergaard spilletid i alle Danmarks seks kampe. Han står noteret for 28 landskampe og et enkelt mål siden debuten i 2013.