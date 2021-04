Solskjær taler med vrede United-fans ved træningsanlæg

Omkring 20 personer havde taget opstilling for at vise deres vrede mod Glazer-familien, som siden 2005 har ejet klubben.

På medbragte bannere stod der blandt andet "Vi beslutter, hvornår I spiller", og "Ud med Glazer".

Episoden fik manager Ole Gunnar Solskjær til at tale med de oprørte fans.

- Omkring klokken 9 i morges (klokken 10 dansk tid, red.) fik en gruppe adgang til klubbens træningsanlæg, skriver United i en meddelelse ifølge AFP.

- Manageren og andre talte med dem. Bygningerne blev sikret, og gruppen har nu forladt stedet.

Bestyrelsesformand i klubben Joel Glazer var placeret som næstformand i Super League og havde dermed udsigt til en nøglerolle i den nystartede turnering.

Men ligesom de øvrige engelske klubber valgte United at trække sig efter to dage med massive protester fra fans, fodboldforbund, politikere og tidligere topspillere.

Glazer har undskyldt over for fansene i et åbent brev.

- Vi accepterer fuldt ud, at Super League ikke var den rette vej at gå.

- I vores søgen på at skabe et mere stabilt fundament for spillet, fejlede vi ved ikke at vise nok respekt for dets dybt rodfæstede traditioner - oprykning, nedrykning, pyramiden - og det beklager vi.

- Dette er verdens største fodboldklub, og vi undskylder ubetinget for den uro, der har været de seneste dage, skrev han.