Solskjær satser på at gå hele vejen i Champions League

Nordmandens tiltro til sit hold skyldes blandt andet klubbens indkøb af stjernespillere som Raphaël Varane, Jadon Sancho og ikke mindst Cristiano Ronaldo op til denne sæson.

De betyder ifølge Solskjær, at United nu er klar til at konkurrere mod de bedste hold i Europas fornemmeste klubturnering.

- Målet for turneringen er at gå hele vejen, men vi ved, at det bliver svært. Vi har tilføjet noget erfaring, kvalitet og ungdom til truppen, og forhåbentlig er vi bedre forberedt i år på, hvad der venter os, siger han.

Manchester United er på Ole Gunnar Solskjærs vagt aldrig nået længere end til kvartfinalen i Champions League.

I sidste sæson blev det til et skuffende exit fra gruppespillet, og selv om holdet efterfølgende nåede finalen i Europa League, måtte United også gå tomhændede fra den turnering, da holdet blev besejret af spanske Villarreal.

Solskjær håber dog, at de resultater bare var midlertidige bump på Manchester Uniteds vej tilbage til toppen af europæisk fodbold.

- Vi har haft nok skuffelser, men dette hold er vokset og modnet over de seneste sæsoner.

- Det var altid planen, da jeg kom til for tre år siden, at vi skulle opbygge et hold med erfaringen og kvaliteten til at spille med om titler.

- Med spillere som David (de Gea, red.) og Harry (Maguire, red.) har vi opbygget en rygrad på holdet med den erfaring og kvalitet, og det er klart, at det har tilføjet noget ekstra, at vi også har fået Raphaël (Varane, red.) og Cristiano (Ronaldo, red.) ind, siger Solskjær.

Manchester United vandt senest Champions League i 2008, hvor netop Cristiano Ronaldo scorede i finalen mod Chelsea.

Klubben skal ud over Young Boys også møde Villarreal og Atalanta i gruppespillet.