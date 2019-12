Solskjær om United: Vi er længere bagud end håbet

Manager Ole Gunnar Solskjær, der tog over efter fyrede José Mourinho for et år siden og blev permanent manager i marts, havde håbet og forventet, at hans mandskab på dette stadie havde nået et højere niveau.

- På dette tidspunkt er vi lidt længere bagud, end jeg havde håbet på. Men vi vidste, at denne sæson ville byde på op- og nedture, siger Ole Gunnar Solskjær.

United har leveret stærke resultater mod ligaens bedste hold, men har skuffet gang på gang mod klubber fra den tunge ende af tabellen.

- Vi skal bruge denne sæson på at finde holdet til næste sæson, men forhåbentlig kan vi speede processen op ved at lave flere gode resultater.

- Jeg forventer, at vi bliver mere stabile. Vi skal få erfaring og lære af disse tilbageslag, siger nordmanden.

Han minder om, at det også tog tid for Liverpool, før førerholdet fandt et fænomenalt niveau.

- Vi vil gerne være et dominerede hold, som bryder modstanderen ned. Det tog også nogle år for Liverpool at nå det niveau. Vi vil gerne nå det samme, så vi er nødt til at bygge meget på, siger Solskjær.

Manchester United skal torsdag forsøge at få oprejsning, når Boxing Day byder på hjemmekampen mod Newcastle klokken 18.30.