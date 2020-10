Solskjær lovpriser udskældt Manchester United-anfører

Nordmanden hylder Maguire for at være en afgørende årsag til, at Manchester United lørdag aften vendte 0-1 til en 4-1-sejr ude over Newcastle i Premier League.

- På baggrund af de seneste resultater var den her kamp endnu mere vigtig. Så kom vi bagud 0-1 efter to minutter, og så blev det kun vigtigere.

- Men så viste vi vindervilje og stor karakter, så vi kunne svare tilbage, og vi blev ledet af en inspirerende anfører, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Harry Maguire bidrog med 1-1-udligningen mod Newcastle i første halvleg.

Dermed gjorde han sig bedre sportsligt bemærket end i onsdagens landskamp mod Danmark.

Her blev den engelske forsvarskrumtap udvist i første halvleg efter hårde tacklinger på Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg, og Maguire var naturligt nok syndebukken i de engelske medier efter 0-1-nederlaget til Danmark.

I august var Maguire også forsidestof på grund af en voldssag på en græsk ferieø.

Forsvarsspilleren er selv tilfreds efter lørdagens sejr over Newcastle. For ham var det afgørende, at Manchester United fik svaret tilbage på 1-6-blamagen mod Tottenham for to uger siden.

- Det var en meget vigtig sejr for os, for alle kampe er vigtige, når man gerne vil være en del af toppen i Premier League.

- På grund af vores sæsonstart er det blevet sagt, at vi er i stor krise. Vi er stadig et ungt hold, men det er ikke nogen undskyldning. Vi fik en dårlig start mod Newcastle, men så leverede vi en stor præstation, og det havde vi brug for, siger Maguire.

Med seks point efter fire kampe ligger Manchester United nummer 14 i Premier League. Flere konkurrenter har dog spillet en kamp mere end Manchester United.