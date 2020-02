Solskjær hylder VAR efter afgørende kendelser mod Chelsea

Men efter VAR-gennemgang annullerede dommer Anthony Taylor målet for skub af Chelseas Cesar Azpilicueta mod Manchester Uniteds Brandon Williams.

Det samme skete efter 77 minutter, hvor VAR-gennemgangen viste, at Oliver Girouds skospids var offside ved franskmandens mål.

- Vi vil gerne have de rigtige kendelser, og vi er glade for, at de blev truffet.

- De beslutninger var ikke blevet truffet uden hjælp, siger Ole Gunnar Solskjær.

Ud over ved de to mål blev VAR også brugt for at se nærmere på en episode, hvor det lignede, at Manchester Uniteds midterforsvarer Harry Maguire sparkede Chelseas angriber Michy Batshuayi i lysken.

- Jeg ved, at jeg fangede ham, og det føltes som om, at han ville falde ned over mig, så min naturlige reaktion var at strække mit ben ud for at bremse ham.

- Det var ikke et spark, og det var ikke med vilje, siger Harry Maguire, der slap afsted uden en advarsel.

Chelseas manager, Frank Lampard, kiggede indad, da han skulle forklare nederlaget.

- Hvis vi ikke udnytter vores chancer, er det svært at vinde kampe.

- Vi havde tyve skud i kampen, og vi scorede ikke. Det er meget svært, siger han.

Manchester United vandt 2-0 på mål af Anthony Martial i første halvlegs sidste minutter og Harry Maguire på hovedstød efter 66 minutter.

Storklubben er med sejren kun tre point fra Chelsea på fjerdepladsen i Premier League, der giver adgang til Champions League.