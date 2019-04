Luis Suarez og Lionel Messi stod for forarbejdet til kampens enlige scoring, som blev registreret som et selvmål af Manchester Uniteds Luke Shaw. Dermed har Barcelona alle kort på hånden inden returkampen.

Artiklen: Solskjær får brug for et nyt CL-mirakel

Solskjær får brug for et nyt CL-mirakel

United er nemlig bagud 0-1 efter den første Champions League-kvartfinale mod catalonierne, som for første gang i klubbens historie vandt på Old Trafford.

Manchester United overvandt et næsten umuligt udgangspunkt i ottendedelsfinalen mod Paris Saint-Germain, og den engelske storklub får brug for en lignende kraftpræstation i Barcelona på tirsdag.

