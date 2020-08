Solskjær efter misbrugte chancer: Vi må forbedre os

Sådan lyder det fra manager Ole Gunnar Solskjær, efter at holdet søndag aften blev sendt ud af Europa League med et 1-2 nederlag i semifinalen mod Sevilla.

Efter kampen vil den norske manager ikke afvise, at der kan være nye spillere på vej til klubben. Men det skal ikke være for enhver pris.

- Det handler ikke om de store transfers. Det handler om kvalitet, når man henter spillere ind, siger han ifølge BT Sport.

- Det skal være den rette spiller, den rette personlighed og en, der passer ind i truppen. Det kan godt være, at vi ser på det i dag og ser nærmere på, hvor vi skal forbedre os.

I Premier League har holdet høstet store roser for indsatsen siden februar.

I løbet af foråret er holdet støt og roligt kravlet op på en tredjeplads.

Men de mange kampe har også taget på spillerne, og det kunne ses mod Sevilla, fortæller Solskjær.

- Siden februar har vi været fantastiske, men det er skuffende at ryge ud. Vi har haft en lang rejse. Det er spændende at arbejde med disse spillere, men du kunne se, hvor trætte de var hen mod slutningen. Det var trætte ben og trætte hoveder, siger han.

Manageren forklarer blandt andet nederlaget til Sevilla med, at et hav af chancer blev misbrugt, og at flere spillere mangler rutine.

På rygtebasis er det engelske stortalent Jadon Sancho, der i denne sæson har haft masser af mål i benene for tyske Dortmund, meldt på vej til klubben.

Men Solskjær vil ikke forholde sig til specifikke spillere fra andre klubber.

- Vi arbejder på at forbedre det, vi har. Vi har haft perioder med skader og masser af kampe, og vi skal altid forbedre os, siger han ifølge BT Sport.

Med nederlaget kan Ole Gunnar Solskjærs mandskab gå på en kort sommerferie inden optakten til den kommende sæson. Premier League-sæsonen begynder 12. september.