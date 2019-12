Solskjær efter United-flop: Var som en testimonialkamp

Det var dog første halvleg, som United-manager Ole Gunnar Solskjær hæftede sig ved, da han gav sin version af skuffelsen.

- Vi startede kampen meget langsomt. Første halvleg var meget, meget dårlig for begge mandskaber. Det gik så langsomt, at det var som at se en testimonialkamp.

- Når man så indkasserer to mål inden for kort tid på deres to skud inden for målrammen, så havde vi et stort arbejde foran os, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kampen var en understregning af, at United i denne sæson har været stærk mod ligaens bedste hold, men derimod skidt kørende mod de svageste.

Søndag kom holdet bagud få minutter efter pausen, da keeper David De Gea fumlede en ellers forholdsvis ufarlig afslutning ind i mål til 0-1.

Den norske manager ville dog ikke klandre sin spanske ankermand.

- Det var en fejl, og det er, hvad der sker i fodbold, og man træner hver dag for at undgå, at det sker igen. David har været rigtig god for os på det seneste, så det er bare, hvad der sker, siger Solskjær.

Med nederlaget ligger United på ottendepladsen med 25 point for 18 kampe. Der er fire point op til top-4, der udløser kvalifikation til Champions League, men afstanden kan vokse til syv point, hvis Chelsea søndag slår Tottenham.