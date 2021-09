Solskjær efter CL-nederlag: Sløseri kostede os igen dyrt

Manchester United fik tirsdag en skuffende start på gruppespillet i Champions League med et nederlag på udebane til Young Boys fra Schweiz.

- Sådan er fodbold på dette niveau. Taber du koncentrationen og laver en fejl, så bliver du straffet, siger Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær, og sammenligner med nederlaget i sidste års gruppespil til Basaksehir fra Tyrkiet, som ifølge Solskjær også skyldtes sløset spil.

- Jesse lavede en uovervejet aflevering, og det kostede dyrt, men vi lærer af dette, siger Solskjær.

Jesse Lingard blev skiftet ind i det 72. minut som afløser for Cristiano Ronaldo, der havde bragt Manchester United foran i det 13. minut.

Ti minutter før pausefløjtet ændrede kampen karakter, da det engelske holds forsvarsspiller Aaron Wan-Bissaka blev udvist efter en stempling af en modstander.

- Det er svært at argumentere mod afgørelsen, siger Solskjær om det røde kort.

Med en spiller i overtal pressede hjemmeholdet på og fik udlignet i det 66. minut og udnyttede i de sidste sekunder fejlen fra Lingard til at sikre sig de tre point.

Det er bare anden gang ud af 21 mulige, at Manchester United taber en åbningskamp i Champions League

- Vi klandrer ikke Jesse. Jeg er sikker på, at alle, som var på banen i dag, har lavet store fejl. Jesse skal nok rejse sig igen, siger Uniteds anfører, Harry Maguire.

- Det er skuffende, at vi tabte, men det var kun den første kamp i gruppespillet. Vi har mange muligheder for at komme igen, siger Maguire.

De to øvrige hold gruppen - Villarreal og Atalanta - delte point ved at spille 2-2.

Villarreal kommer til Old Trafford om to uger, hvor Manchester United kan tage revanche for finalenederlaget i sidste sæsons Europa League mod det spanske hold.