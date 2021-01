Solskjær: Vi møder Liverpool på et perfekt tidspunkt

Efter tirsdagens sejr på 1-0 over Burnley har United tre point mere end Liverpool, som kan generobre topplaceringen, når de to klubber mødes i weekenden.

For første gang siden Alex Fergusons sidste sæson som manager for Manchester United i 2012/13 ligger klubben på førstepladsen i Premier League på dette tidspunkt af en sæson.

Topopgøret mod sidste sæsons mesterhold kommer ifølge Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, på et optimalt tidspunkt.

- Det er en fremragende situation at være i, siger Solskjær.

- Jeg mener, at vi ikke kunne havde bedt om et bedre tidspunkt for at spille mod dem, fordi vi er i god stand, i god form, og vi er sultne. Det er den store ting, de her drenge er sultne. De ønsker at blive bedre, og det er endnu en prøve af deres karakter og evner, siger han om søndagens storkamp.

I begyndelsen af sæsonen var det kun få eksperter, hvis overhovedet nogen, som anså Manchester United for at være i stand til at udfordre Liverpool og Manchester City i titelræset.

Holdet indledte sæsonen skidt med et hjemmebanenederlag til Crystal Palace, og det blev fulgt op af endnu et på 1-6 til Tottenham.

Derefter fulgte endnu et par skuffende resultater, men siden begyndelsen af november har United fået rettet op på slingrekursen og vist stor stabilitet ved at få 29 ud af 33 mulige point.

Ifølge Paul Pogba, der blev matchvinder mod Burnley, bliver kampen mod Liverpool den hidtil største test i denne sæson.

- Vi er nødt til at bevare roen. Nu er det store øjeblik. Det bliver en vidunderlig kamp for alle, siger han.