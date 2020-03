Solskjær: Stort for os at slå et hold som City

Hjemme på Old Trafford kunne United-manager Ole Gunnar Solskjær fra sidelinjen se sine spillere slide for at forsvare en 1-0-føring helt frem til overtiden, hvor 2-0-mål faldt.

Solskjær forklarer, at det er specielt at slå lokalrivalen, der på mange måder har distanceret United de senere år.

- Det er et derby, og folk elsker det.

- Man kan sige, at kampen kun gjaldt tre point, men for vores spillere var det fantastisk at slå et hold som City, efter de problemer vi har været igennem.

- Jeg er glad på deres vegne. Vi mødte et top-mandskab, og det er klart, at vi kom til at forsvare os, og de var i boldbesiddelse, men vi er glade for resultatet, siger United-manager til Sky Sports.

I december slog United også City på udebane, hvilket betyder, at Solskjær nu to gange har set sine spillere vinde over naboklubben i denne Premier League-sæson.

Efter søndagens sejr fremhæver nordmanden United-spillernes vilje, attitude og engagement.

- Sikke en dag det har været for både spillerne og vores fans. De (City, red.) fik os til at skulle forsvare os. Det er den slags hold, det er, siger Solskjær.

Anthony Martial bragte hjemmeholdet foran efter en halv time, da bolden blev vippet over Citys forsvar i en indøvet frisparksdetalje, så franskmanden kunne gøre det til 1-0.

Dybt inde i overtiden kastede City-keeper Ederson bolden hen til Uniteds Scott McTominay, der kunne sende bolden i et tomt mål til 2-0.

City-manager Josep Guardiola nægter dog at kritisere sin målmand.

- Han er en exceptionelt god målmand. Jeg vil ikke dømme mine spillere her (på tv. red). Han vil komme sig, siger Guardiola til Sky Sports.

City-manager insisterer samtidig på, at hans hold havde spillet en god kamp.

I tabellen har City fortsat overhånden på United med 57 point på andenpladsen - United har 45 point på femtepladsen.

Med 82 point styrer førerholdet Liverpool sikkert mod klubbens første mesterskab i 30 år.