Solskjær: Spillerne stoppede aldrig med at tro på det

Manchester United-træner Ole Gunnar Solskjær har været under heftig kritik på det seneste på grund af en lang række sløje resultater. Onsdag så det igen ud til at gå den forkerte vej for den engelske storklub.

Mod Atalanta i Champions League kom United bagud 0-2, men efter tre mål i anden halvleg blev det alligevel til en sejr. Cristiano Ronaldo blev nok engang helten for United ved at score målet til 3-2.

- Jeg synes, vi spillede godt. Også i første halvleg. De scorede to mål på to chancer, siger Ole Gunnar Solskjær til britiske BT Sport efter sejren.

- Vi har for vane at gøre det her (lave store comeback i kampe, red.) i den her klub. Jeg synes, vi spillede godt. Deres første mål kom ud af ingenting, og det andet kom efter en dødbold.

- Men spillerne stoppede aldrig med at tro på det. Spillerne blev ved med at kæmpe. Vi lavede nogle fejl, men vi kæmpede.

Netop Ole Gunnar Solskjærs jobsikkerhed var også et tema i interviewet. Journalisten mente, at Ronaldo og co. spillede for at redde Solskjær, men det ville nordmanden ikke høre tale om.

- Stop med det der. Det er respektløs over for spillerne. De spiller for Manchester United, og i aften sagde jeg til dem, at de er de heldigste i verden, fordi de får lov til at spille for Manchester United, og det er der så mange millioner drenge og piger, der gerne vil.

Joakim Mæhle spillede hele kampen for Atalanta. Med sejren har Manchester United seks point i toppen af gruppe F. Det er to mere end Atalanta og Villarreal på anden- og tredjepladsen med halvdelen af kampene spillet. Schweiziske Young Boys har tre point på fjerdepladsen.