Solskjær: Roma kunne have vundet 8-6

Det endte med en 3-2-sejr til det italienske hold, og dermed er United i finalen efter at have vundet 6-2 hjemme i det første opgør.

Både Roma og Manchester United havde så mange målchancer i deres semifinalereturopgør i Europa League torsdag, at kampen ligeså godt kunne være sluttet med et tocifret antal mål.

- Jeg bryder mig aldrig om at tabe. Især ikke på den måde, vi gjorde, men det var en af de kampe, der var åbne med chancer til begge hold. Det kunne have været 6-6 eller 8-6 til dem. Det var en sær fodboldkamp, siger Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

Det engelske hold bragte sig foran 1-0 i første halvleg, og dermed skulle Roma score fem gange for at snuppe finalepladsen.

En tilsyneladende umulig opgave, men i løbet af tre minutter i anden halvleg scorede Roma to gange mellem det 57. og 60. minut.

I minutterne derefter parerede David De Gea flere nærgående forsøg, før United-angriberen Edinson Cavani fik udlignet til 2-2 i det 68. minut.

- Vi blev med at miste bolden i vanskelige situationer, men heldigvis har vi en af de bedste målmænd i verden, og heldigvis har vi en nummer 9, som brænder efter at lave mål. Edinson og David, to toppræstationer af dem, siger Solskjær.

Ifølge den norske manager kan Manchester United kun være tilfreds med én halvleg i de to opgør.

- Vi spillede virkelig godt i en halvleg på Old Trafford, og det bragte os videre, siger han.

- Anden halvleg var skuffende og meget dårlig, men vi er i finalen og ser frem til 26. maj, siger han om torsdagens opgør.

I finalen er Villarreal fra Spanien modstanderen.