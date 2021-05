Solskjær: Kun trofæer tæller for Manchester United

Manchester United missede onsdag holdets sidste mulighed for at vinde et trofæ i denne sæson, da holdet tabte finalen i Europa League til Villarreal.

- Selvfølgelig er det ikke en vellykket sæson. Trofæer er det, der betyder noget for denne klub, så denne sæson er ikke en succes. Det er det korte svar, siger Solskjær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Nogle gange kan et enkelt spark gøre en sæson god, og andre gange kan et spark betyde, at den ikke er, siger han.

Han svarer bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt nederlaget er en af de værste oplevelser i hans karriere som spiller og manager.

- Ja, det vil jeg mene, når du nu er så tæt på at gøre alle lykkelige. Sådan er de små forskelle i fodbold. Det er hårdt lige nu, men vi skal lære af det og gå styrket ind i den næste sæson, siger han til TV 2 i Norge.

Angriberen Marcus Rashford er heller ikke tilfreds med sæsonen, selv om holdet sluttede på en andenplads i Premier League og nåede frem til finalen i Europa League.

- Villarreal vandt Europa League, vi sluttede som toer. For os har det ingen værdi, siger Rashford.

- Jeg gider ikke at høre, "de var så tæt på", for det betyder intet. En vinder, og en taber. I dag tabte vi, og vi er nødt til at finde en forklaring på det og være sikre på, at næste gang taber vi ikke, siger han.