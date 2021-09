Solorytteren Alaphilippe fik energi af belgiske smæderåb

Men efter sejren afslører han, at en del af hans energi faktisk blev leveret af det cykelsportsfanatiske belgiske publikum langs ruten i Flandern.

For selv om Alaphilippe til daglig kører for et belgisk hold, Quick-Step, var det langtfra kun pæne ord, der kom fra vejkanten.

- Det var vildt at se så mange mennesker langs vejen. På den sidste omgang var der mange belgiske fans, der bad mig om at sænke farten, og så siger jeg ikke mere.

- Men det er normalt og forståeligt. Og i den sidste ende kan jeg sige mange tak, fordi det gav mig ekstra motivation, siger Julian Alaphilippe.

Han var stukket af fra en 17 mand stor udbrydergruppe, og forfølgerne så aldrig siden skyggen af den 29-årige franskmand med den enorme acceleration.

- Det var mit mål at prøve noget. Da jeg angreb, var det noget, jeg havde besluttet mig for, og jeg gav alt.

- Jeg har ikke engang fattet, at jeg sidder her med trøjen. Jeg var egentlig bare glad for at køre den seneste uge med det franske hold og nyde det. Og så vandt jeg, siger Julian Alaphilippe.

Han har aldrig lagt skjul på, at han i den seneste sæson har følt et ekstra pres ved at køre i regnbuetrikoten. Nu kan han altså se frem til yderligere 12 måneder med den eftertragtede trøje på sin torso.

- Jeg var afklaret med at skulle af med den. Men selvfølgelig håbede jeg inderst inde, at jeg kunne vinde igen.

- Når du har regnbuetrøjen, holder alle øje med dig. Når du ikke har en god dag, vi folk ødelægge dig, fordi du allerhelst skal vinde hver eneste gang, siger Julian Alaphilippe.

Den nu dobbelte verdensmester slår fast, at han trods det ekstra pres ikke vil lægge sin energikrævende og underholdende stil om.

- Siden 2014 har jeg været den samme rytter og vil ikke ændre mig. Jeg elsker at køre på denne måde.

- Jeg vil ikke ende som en robot, men vil fortsætte med at angribe og nyde det, selv om jeg ofte taber. Jeg giver alt for at vinde med mit hjerte, siger Julian Alaphilippe.