Viktor Fischer vil gerne blive i FC København, mens det kan bliver sværere for københavnerklubben at holde på topscorer Robert Skov (til højre). Han kan søndag slå Ebbe Sands scoringsrekord fra 1998, som lyder på 28 mål i 33 kampe. Efter 32 kampe i denne sæson har Skov scoret 26 mål. På grund af en ny ligastruktur kan Skov komme i aktion yderligere tre gange.

Solbakken vil holde sammen på mesterhold

Projektet i FCK er ikke fuldendt for Viktor Fischer, som vil spille Champions League med holdet. Inden da kæmper Ståle Solbakken for at holde sammen på truppen.

FC København, som søndag kan vinde det danske mesterskab med en sejr hjemme over Brøndby, håber på at kunne holde fast i stammen i næste sæson.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her