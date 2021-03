Solbakken vil have gang i en europæisk bevægelse frem mod VM

Debatten angående en eventuel boykot af næste års VM i Qatar er fortsat godt i gang i Norge.

For nylig meldte flere klubber fra landets bedste række meldte ud, at de mener, landsholdet ikke bør deltage. Det skete, efter at den engelske avis The Guardian bragte en udregning, som viste, at 6500 migrantarbejdere har mistet livet i forberedelserne til verdensmesterskaberne.