Solbakken undrer sig over svensk Qatar-træningslejr

De seks nordiske lande har ellers med samlet stemme været blandt de tydeligste kritikere af VM-værtsnationen, hvor synet på menneskerettigheder og forholdene for migrantarbejdere lader meget tilbage at ønske.

Efter Norges sejr i VM-kvalifikationen over Gibraltar tirsdag blev den norske landstræner Ståle Solbakken spurgt til svenskernes valg. Han har svært ved at forstå det.

- Jeg er sikker på, at de kommer til at tænke det igennem en gang til. Jeg tror ikke, det er 100 procent sikkert (at det ender sådan, red.), siger den tidligere FC København-træner til NTB.

- Jeg tror, Drillo (tidligere norsk landstræner Egil "Drillo" Olsen, red) ville have kaldt det en lang tværpasning, forstået på den måde at den kan brydes, og at der ikke kommer noget godt ud af det.

Direktøren for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jakob Jensen, var heller ikke imponeret over nabolandets destination til træningstuen.

- Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har.

- Jeg kan stå på mål for, hvad DBU gør, og hvad vi vil. Og DBU kommer ikke til at tage på nogen træningslejr med noget hold i Qatar til januar, sagde Jakob Jensen til Ritzau.

Svenskerne har forsøgt at forklare sig med, at det er godt at have været i landet inden VM, men beslutningen møder altså undren hos det nordiske fællesskab, hvor man samtidig forsøger at lægge pres på Qatar for at forbedre forholdene i landet.

Sverige landstræner, Janne Andersson, hævder, at landets fodboldledere vil give Qatar klar besked om, hvad man mener om forholdene for migrantarbejdere, når holdet er afsted til januar.

- Hvis ikke slutrunden var placeret der, var vi aldrig taget derned. Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er forkasteligt, hvordan de behandler arbejderne, siger han ifølge NTB.

Mens Norge tirsdag vandt 5-1 over Gibraltar i VM-kvalifikationen, møder Sverige onsdag aften Grækenland på udebane. Svenskerne har maksimumpoint efter tre spillede kampe.