Solbakken tror ikke på Zanka-comeback til sommer

De FC København-fans, der går og venter på at se Mathias "Zanka" Jørgensen på banen for deres yndlingshold igen, må væbne sig med tålmodighed.

Forsvarsspillerens lejeaftale med Fortuna Düsseldorf udløber til sommer, og ifølge det tyske medie Kicker bliver den hverken forlænget eller gjort permanent.

Dermed skal "Zanka" efter planen tilbage til tyrkiske Fenerbahce, der ejer ham.

Men selv om danskeren selv har åbnet op for, at han på et tidspunkt godt kunne se sig selv i en FCK-trøje igen, så tror Ståle Solbakken ikke på, at det bliver lige foreløbig.

- Jeg tror ikke, det er en mulighed, for så må "Zanka" virkelig ønske at komme hjem, og så skal han tage en kæmpe lønnedgang, siger nordmanden til B.T.

- Han skal også ud af en kontrakt, og så kan vi se på det.

Mathias "Zanka" Jørgensen har spillet for FCK i to omgange.

Først fra 2007 til 2012 og senere fra 2014 til 2017. Her skiftede han til engelske Huddersfield, hvor det blev til to sæsoner i Premier League, inden turen gik til Fenerbahce sidste sommer.