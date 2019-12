Solbakken siger farvel til marginaliseret Bendtner

Bendtner nåede at spille ni kampe for FCK og fik blot scoret et enkelt mål i en pokalkamp mod FC Nordsjælland.

FCK-træner Ståle Solbakken forklarer, at Bendtner ikke ville have udsigt til meget spilletid i foråret på grund af den hårde konkurrence i klubben.

I forvejen råder FCK over angriberne Dame N'Doye, Michael Santos, Pieros Sotiriou og Mohamed Daramy.

Desuden kan Viktor Fischer spille pladsen som angriber, mens Jonas Wind i foråret forventes at vende tilbage fra en knæskade.

- Vi har løbende haft gode og ærlige snakke, og vi var også enige om, at det kunne være svært for Nicklas og hans motivation fortsat at få begrænset spilletid fremover.

- Vi forventer, at N'Doye spiller mere, mens Pieros, Santos og Daramy - og inden så længe også Jonas Wind - vil sætte sig på meget spilletid, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Nordmanden fortæller, at Bendtner har haft svært ved at få et gennembrud i klubben på grund af hård konkurrence og en skade.

- Han har nok haft en fornemmelse et stykke tid om, hvilken vej det gik, men han har tacklet det topprofessionelt.

- Han har hele vejen igennem været en god holdkammerat, der har støttet drengene og bidraget til vores gode fælles resultater, også selv om han har været skuffet over ikke at spille mere selv.

- Vi har været glade for at have Nicklas på holdet og i hverdagen, men han har været lidt ramt i forhold til spilletid af konkurrencen og af skader, siger Solbakken.

Nordmanden har været tilfreds med det bidrag, Bendtner er kommet med til truppen både i omklædningsrummet og ikke mindst på træningsbanen.

- Nicklas kom som en ven af huset, og det vil han også være i fremtiden. Han har haft en flot karriere og hos os været en god holdspiller og en god fyr hele vejen igennem, og han er fortsat velkommen hos os.

- Han har været en mønsterelev og hjulpet truppen og de unge spillere i hverdagen med sin erfaring som fodboldspiller og sit gode humør, siger Solbakken.