Solbakken ser rødt i københavnsk pokalexit i Aalborg

Ross bragte hjemmeholdet i front med 1-0 umiddelbart før pausen på et hovedstød efter et indlæg fra Patrick Olsen.

På sidelinjen var Solbakken utilfreds med, at dommer Jens Maae i optakten til føringsmålet tillod nordjyderne at tage et indkast længere fremme end det sted, hvor bolden var røget gået ud over sidelinjen.

Det medførte en advarsel til FCK-chefen, og Solbakken var tilsyneladende ikke faldet ned i pausen.

Han hidsede sig op igen, efter at den tidligere FCK-spiller Kasper Kusk i begyndelsen af anden halvleg drev ned mod københavnernes mål.

Midtbanespilleren måtte se Sten Grytebust i FCK-målet komme i vejen for sit skud, men bolden sprang hen mod Oliver Klitten, der kastede sig ned og sendte den i nettet til 2-0.

Ståle Solbakken fik sin anden advarsel - og dermed rødt kort. De sidste 40 minutter af kampen så nordmanden fra tribunen.

FCK har med nederlaget fået en skidt start på 2020 i de hjemlige turneringer, da københavnerne i Superligaen er ni point efter FC Midtjyllands tophold.

I Superligaen har Solbakkens mandskab i år tabt til Esbjerg og spillet uafgjort mod Silkeborg - begge fra bunden af rækken - samt slået AaB.

I Europa League er FCK videre til ottendedelsfinaler efter samlet sejr over skotske Celtic.