Solbakken passer på Viktor Fischer i tæt program

FCK-spilleren er også ivrig for at vise sig frem, men manager Ståle Solbakken vil passe på sit nyindkøb, som tidligere i karrieren har vist tegn på en skrøbelig krop.

Det siger Solbakken forud for torsdagens Europa League-16.-delsfinale mod Atlético Madrid, en kamp der spilles to og et halvt døgn før superligakampen mod FC Midtjylland.

- Vi holder øje med Viktor Fischers fysik. Han er godt trænet og har en god fysik, men samtidig har han spillet få kampe.

- Vi fik en god anledning til at spare ham i 20-25 minutter i lørdags (mod Randers, red.), så han ikke var løbet ind i en skade.

- Han er frisk, og han vil meget gerne løbe og deltage i alt hele tiden, uanset om det er til træning eller i kamp. Vi skal finde en balance, så vi undgår skader, siger Ståle Solbakken.

Netop skader må siges at være en del af forklaringen på, hvorfor Viktor Fischer er gået fra at være et eftertragtet stortalent i den europæiske top til at være en 23-årig superligaspiller.

Den længste pause var fra februar 2014 til marts 2015, hvor han sad ude for Ajax på grund af en muskelskade.

Atletico Madrids cheftræner, Diego Simeone, har også noteret sig Fischers karriereforløb, og argentineren tror, at Fischer nok skal komme tilbage på den europæiske scene igen.

- Jeg vil ikke sige, at det overrasker mig, at han nu er i FCK. Fodbolden er foranderlig. Fodbolden er ikke kun talent, man skal også tilpasse sig de steder, man kommer til.

- Men ingen tvivl om, at han har talentet. Det sker ofte, at en spiller gør det rigtig godt for et hold og derefter tager et andet sted hen og ikke gør det lige så godt. Og så vender han tilbage og bliver en profil, siger Simeone.

Hvis Viktor Fischer kommer på banen mod Atlético Madrid, bliver det hans første europæiske klubkamp i 799 dage.

Hans seneste europæiske aktion var i Europa League-gruppespillet 10. december 2015, hvor han fik 78 minutter i Ajax' 1-1-kamp på hjemmebane mod Molde.

Siden har han kunnet notere mindre succesfulde ophold i Middlesbrough og Mainz på cv'et.