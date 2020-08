Solbakken om fan-vrede: Tror det hele løser sig

Ståle Solbakken tror, at Kamil Wilczek kan ændre fansenes holdning ved at være en sportslig succes i FCK.

FC Københavns træner, Ståle Solbakken, tager det med ophøjet ro, at en stor FCK-fanfraktion skoser indkøbet af den tidligere Brøndby-anfører Kamil Wilczek og fastslår, at den aldrig kommer til at støtte den polske angriber.

Det giver Solbakken udtryk for, dagen efter at de inkarnerede fans fra Urban Crew gav deres holdning til kende på sociale medier.

- Om det bliver et problem, at vores fans har det sådan, kan kun tiden vise. Jeg tror, det hele løser sig, hvis det går godt sportsligt. Så det er det, vi fokuserer på lige nu, siger Ståle Solbakken til B.T.

Fanfraktionen fremhævede i sin kritik, at Wilczek har investeret i Brøndby-støttetrøjer og efter skiftet til FCK sagde, at han altid vil have Brøndby i hjertet.

- Dette er det tætteste, man kan komme på en utilgivelig signing. Klubben skuffer ved deres komplette mangel på forståelse for de fans, de lever af, og den manglende respekt for de følelser de er afhængige af som klub, lød det i udmeldingen, som også blev publiceret af Sektion 12, der står for at sætte stemningen til hjemmekampene i Parken.

Solbakken var forberedt på reaktioner fra fans, da klubben i sidste uge valgte at hente Wilczek, der det seneste halvår har haft et mislykket ophold i Tyrkiet, efter han forlod Brøndby.

- Nogle fans reagerer på en måde, mens andre reagerer på en anden. Og nogle fans reagerer mere voldsomt end andre. Det er fodbold, men Kamil er meget opsat på, at det skal gå godt, og det er vi også, siger Solbakken.

Wilczek er tiltrådt på en treårig kontrakt i FCK.