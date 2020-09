Solbakken om FCM-ridt i Europa: Det er flot indtil nu

FCK-manager Ståle Solbakken har ofte været efter midtjyderne, når de ikke har leveret i Europa og hentet de vigtige koefficientpoint hjem til dansk fodbold.

- Det har været flot, det de har lavet indtil nu.

- Det er super vigtigt for dansk fodbold, at så mange hold som muligt går videre, og FCM er allerede videre, siger Ståle Solbakken.

Han henviser til, at FCM i tilfælde af et nederlag er garanteret en plads i Europa League-gruppespillet.

Han ønsker dog ikke at svare på, om han helst ser FCM i Champions League eller Europa League.

Solbakken har ikke set alle midtjydernes europæiske kampe. Han så ikke udekampen mod de tjekkiske mestre fra Slavia Prag, hvor FCM hentede 0-0 og skabte kampens største chancer.

Til gengæld fulgte Ståle Solbakken med fra tv-skærmen, da FCM tidligere i kvalifikationen slog Young Boys, der er regerende mester i Schweiz. Her vandt midtjyderne med 3-0 på eget græs efter en målløs første halvleg.

- FCM er generelt lykkedes med ikke at lukke mål ind.

- Young Boys var vel det bedste hold før pausen i den kamp, men da FCM fik det første mål, selvmålet, så kontrollerede de kampen. Der var ro på, så det var godt lavet, siger FCK-manageren.

Torsdag aften kan Solbakkens eget mandskab gøre FCM selskab i et europæisk gruppespil, hvis det lykkedes FCK at slå kroatiske Rijeka over én kamp i Parken.

Ligesom sin chef har FCK's venstre back Nicolai Boilesen fulgt de midtjyske ligakonkurrenter i Champions League-kvalifikationen. Boilesen kan sagtens heppe på ligarivalen i Europa.

- Helt sikkert.

- Vi har i mange år sagt, at vi i FCK håber, at andre hold end os præsterer i Europa. I sidste ende er det godt for alle danske hold. Så selvfølgelig kan jeg holde med et dansk hold, når de spiller i Europa, siger Boilesen.

Venstrebacken peger på midtjydernes stærke defensiv som nøglen til den foreløbige succes i Champions League-kvalifikationen.

- De har set stabile og gode ud - i hvert fald i de kampe jeg har set.

- De har knækket koden i forhold til at være solide defensivt og skarpe, når de skulle være det. Det er det, som det handler om i Europa, hvor man ikke får så mange chancer.

- Spillet kan være krampagtigt, og det er de små detaljer, der afgør, hvem der vinder, siger Boilesen.

FC Midtjylland møder Slavia Prag klokken 21 på MCH Arena i Herning. Det første opgør i Tjekkiet sluttede 0-0. Den samlede vinder går videre til gruppespillet i Champions League.

Taberen får en plads i Europa League-gruppespillet.