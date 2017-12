Solbakken om EL-avancement: Vi viser europæisk rutine

Mens det i den hjemlige liga har holdt hårdt for københavnerne, kan det måske være med til at give holdet et pusterum, at der også skal spilles europæisk til foråret.

- Sejren siger lidt om den europæiske kultur, som vi stadig har, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

- Nu skal vi til at arbejde hårdt for også at komme til at spille i Europa næste år, siger han.

Uden at spille sprudlende fodbold lykkedes det FCK at hive sejren hjem på to stort set identiske hovedstødsmål, som blev scoret af Pieros Sotiriou og Michael Lüftner.

Sidstnævnte får roser med på vejen af Ståle Solbakken, der mener, at Lüftner har løftet spillet i sin FCK-tid.

- Soliditeten har kendetegnet os i mange år, og det er den mentalitet, som jeg skal forsøge at få ind i spillerne, siger han og fortsætter:

- Lüftner, han har den nu. Jeg ser det på hans overskud. Han er bedre med boldene, han vinder alle sine dueller, og han er konstruktiv med bolden, siger han.

At andre spillere ikke har leveret godt nok i løbet af efteråret, lægger Solbakken til gengæld ikke skjul på.

- Det kan være, at jeg skal til at være lidt hårdere, end jeg har været indtil nu, i forhold til hvem jeg skal tage med videre, siger han.

- Selv om vi er søde og sympatiske i FCK, så falder hammeren, når det ikke er godt nok, siger han.

Rasmus Falk spillede hele kampen mod Sheriff og havde flere farlige aktioner, hvor han var tæt på at få sat sine medspillere i scene foran Sheriffs mål.

Falk glæder sig over en hårdt tiltrængt sejr.

- Det er en succesoplevelse, som vi har haft brug for, efter en hård periode for spillere og stab, siger Rasmus Falk.

Søndag spiller FCK ude mod AaB, og Falk håber, at torsdagens sejr vil være med til at løfte stemningen i hele klubben.

- At have minimum to store kampe at se frem til i foråret er med til at skærpe alle, siger han.

Sheriffs cheftræner, Roberto Bordin, var tilfreds med de første 45 minutter, før hans forsvar begyndte at kigge fodbold, og holdet i trænerens øjne fejlagtigt fik et rødt kort.

- FCK startede godt og skabte mange chancer for at score i første halvleg, men vi havde også nogle chancer, som vi desværre ikke udnyttede. Så lukkede vi to ens mål ind efter hjørnespark i anden halvleg, siger han.

- Så fik vi rødt kort, og det var forkert dømt, for Jairo da Silva skubbede bare FCK-spilleren, siger italieneren.