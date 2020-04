Solbakken om Bendtners trænerdrøm: Han er god taktisk

Nicklas Bendtner har forudsætninger for at blive en god fodboldtræner, hvis angriberen vælger at gå efter en karriere som træner.

Det vurderer FC København-manager Ståle Solbakken, efter at 32-årige Bendtner i tv-programmet "Bendtner & Philine" på Dplay har luftet idéen om at blive manager.

I efteråret var Solbakken træner for Bendtner i FCK, inden kontrakten løb ud ved årsskiftet.

- Nicklas har et godt fodboldhoved. Det er der ingen tvivl om. Derudover har han erfaring fra klubber i forskellige lande. I forhold til det taktiske ser jeg ikke noget stå i vejen for det, siger FCK-manageren til Ekstra Bladet.

Det er ikke noget problem, at Nicklas Bendtner til tider har trukket en del opmærksom uden for banen, mener Ståle Solbakken.

Det afgørende er ifølge nordmanden, at angriberen - der i øjeblikket er uden klub - brænder for jobbet.

- Hvis han har viljen, og hvis han er dedikeret, så kan det sagtens gå godt. De andre ting fra hans egen aktive karriere behøver ikke blive et tema, siger Ståle Solbakken.

FCK-manageren nævner samtidig, at Bendtner skal være i stand til at sætte sig i respekt over for en trup og tilføjer, at den del er svært for alle fodboldtrænere.

I tv-programmet "Bendtner & Philine" kommer fodboldspilleren ind på sine planer for fremtiden.

- En af de ting, jeg ville være dygtig til, var at være manager. Det at kunne tage uddannelsen og få det, der skal til, er noget, jeg stiler efter og gerne vil, siger Bendtner ifølge B.T. i tv-programmet.

- Jeg tror, at jeg på et tidspunkt, inden jeg er 40-45 år, vil have været i spidsen for min første klub.

Bendtner har i karrieren optrådt for Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og senest FCK.

På det danske landshold er det blevet til 81 kampe og 30 mål i karrieren.