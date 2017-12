Solbakken om Atletico-møde: Intet er umuligt

- Det er vanskeligt at få en sværere lodtrækning end at møde Atlético Madrid, som er et af Europas stærkeste hold.

- Vi har dog set vores Champions League-modstander Qarabag spille uafgjort mod dem to gange, så intet er selvfølgelig umuligt, men det bliver meget, meget svært, lyder det fra Solbakken i en skriftlig reaktion.

Nordmanden henviser til, at Qarabag slog FCK ud af Champions League-kvalifikationen tidligt på sæsonen.

Siden blev det til seks kampe i Europa League-gruppespillet for FCK, mens Atlético Madrid blev treer i en af Champions League-grupperne.

Solbakken er glad for, at FCK begynder hjemme mod den spanske storklub.

- Det kan være fint, at vi starter hjemme, for startede vi ude, så ville der være en risiko for, at kampen var overstået inden returkampen.

- Nu skal vi forsøge at holde liv i den over to kampe, og så glæder vi os til, at der kommer en masse mennesker i Telia Parken og støtter os, siger Solbakken.

FCK skal spille mod Atlético Madrid 15. februar i København, mens spanierne har hjemmebane i returkampen en uge senere.