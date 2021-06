Ståle Solbakken med FCK-shorts under den norske træning i Marbella.

Solbakken møder op til norsk landsholdstræning i FCK-shorts

Den tidligere FC København-træner Ståle Solbakken mødte op i et par FCK-shorts til norsk landsholdstræning.

Norges landstræner Ståle Solbakken kom lørdag til at iføre sig et par forkerte shorts under den norske landsholdstræning.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Den tidligere FC København-træner ankom til træningen i spanske Marbella iført shorts med bogstaverne FCK på det ene ben, hvilket er forkortelsen for hans tidligere danske arbejdsgiver.

Landsholdets udstyrsansvarlige, Erik Hulleberg, måtte efterfølgende hjælpe Solbakken i et par andre shorts med landsholdssponsoren Bamas logo på benet.

- Det blev opdaget, da han stod foran gutterne. Jeg tror, at flere reagerede på, at han stod i de forkerte shorts, siger Hulleberg til Dagbladet.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, og årsagen til, at han mødte op i FCK-shorts. Det siger sig selv, at det ikke er rigtigt, når vi er her, siger den materialeansvarlige.

- Men nu har jeg overtaget FCK-shortsene. Så det endte godt heldigvis. Men der skete en lille fejl, siger han.

Erik Hulleberg slår samtidig fast, at fejlen ikke vil gentage sig.

Det norske landshold forbereder sig i Marbella til en landskamp søndag mod Grækenland.

Det norske landsholds hovedsponsor Bama er Norges største distributør af frugt og grøntsager.