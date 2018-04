Solbakken melder varm Santander klar til Brøndby-brag

Lørdag - dagen før kampen mod Brøndby - meddeler FCK-manager Ståle Solbakken, at den formstærke angriber fra Paraguay er tilstrækkeligt klar til at få en rolle i søndagens rivalopgør.

- Ja, så må vi se, hvor meget han kan klare at spille, men han er i truppen.

- Det er ikke en ny skade, det er nogle eftervirkninger af den store operation han gennemgik i benet i efteråret, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

I efteråret sad den fysisk stærke frontløber ude i tre måneder på grund af en skinnebensskade. I foråret har han vist godt spil, og han har scoret i FCK's seneste fem ligakampe.

Han deltog i lørdagens FCK-træning, hvor 1000 fans var mødt op i Telia Parken for at vise opbakning til deres helte, som fansene ikke får mulighed for at støtte under søndagens kamp.

FCK-fansene får ikke tildelt et tribuneafsnit på Brøndby Stadion. Det er en del af den straf, som klubben modtog på grund af tilskueruroligheder efter det seneste opgør i Brøndby mellem de to hold i august.

Dengang vandt Brøndby 1-0. Det samme har Superligaens tophold gjort i klubbernes to øvrige møder i denne sæson. Det ene møde var i DBU Pokalen.

Ståle Solbakken forventer endnu en jævnbyrdig affære.

- Jeg forventer, at det bliver lige så tæt som de seneste to derbyer. De var klart bedre end os i sæsonens første kamp, men de seneste to har været meget jævnbyrdige og kunne være gået til begge sider.

- Et enkelt mål på en enkelt fejl har afgjort det. Men vi er rigtig godt spillende i øjeblikket og har stort overskud, så alt kan ske, siger Solbakken.

Søndagens kamp begynder klokken 16 på Brøndby Stadion.